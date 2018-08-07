Скончался актер из фильма «Овод» Андрей Харитонов

На 60-м году жизни скончался актер театра и кино Андрей Харитонов. Он снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна „Черных дроздов“» (1983), «Человек-невидимка» (1984), но более всего зрителю Харитонов был известен по своей дебютной роли Артура Бертона в фильме «Овод» режиссера Николая Мащенко.

«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съемок Овода во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука… Мои соболезнования всем кто его помнит и любит», — рассказал в Facebook режиссер-документалист Виталий Манский.



Последние годы артист вел борьбу с раком желудка, а с 2014 года полностью исчез с экранов и нигде больше не снимался. Харитонов перенес шесть операций, но каждый раз недуг возвращался, пишет kp.ru.

«Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие», — написала ранее о его болезни художник Татьяна Стрельбицкая.



Недавно от рака скончалась актриса Дарья Егорычева, которая более всего известна отечественному зрителю по роли в сериале «Глухарь».

Напомним, 8 февраля в Москве скончался любимый миллионами россиян актер, режиссер театра и кино Сергей Юрский, который знаменит своими ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД» и «Золотой теленок». Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, а последние 40 лет он посвятил Театру им. Моссовета.

