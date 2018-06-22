Звезда «Глухаря» Дарья Егорычева умерла от рака

Скончалась актриса Дарья Егорычева, которая более всего известна отечественному зрителю по роли в сериале «Глухарь».

Как сообщает ФАН, Егорычевой было всего 38 лет и последние годы своей жизни она боролась с онкологическим заболеванием. Похороны актрисы пройдут в эту субботу, 23 февраля.

Дарья Егорычева окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), служила в театре «У Никитских ворот» Помимо сериала «Глухарь», Егорычева снялась в картинах «Моя граница», «Темная ночь», «Одна любовь души моей» и других.

Трагически сложилась судьба и нескольких других актеров из «Глухаря», в том числе у Михаила Фатеева, который покончил с собой в СИЗО, где оказался по подозрению в в педофилии, а также

Напомним, 8 февраля в Москве скончался любимый миллионами россиян актер, режиссер театра и кино Сергей Юрский, который знаменит своими ролями в фильмах «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД» и «Золотой теленок». Актер служил в Большом драматическом театре имени Горького, в последние годы жизни — в Театре им. Моссовета.