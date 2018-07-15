Сотрудников полиции избили на территории больницы в Назрани

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту избиения сотрудников полиции на территории республиканской клинической больницы в Назрани.

По данным следствия, 19 июня неустановленные лица применили насилие в отношении находившихся при исполнении служебных обязанностей стражей порядка, нанеся им удары в различны части тела, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В сообщении отмечается, что статья УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, в результате конфликта различные повреждения получили восемь полицейских, которые пытались помешать группе местных жителей забрать из больницы госпитализированного накануне мужчину, раненного из травматического оружия.

Ранее стало известно, что ингушском городе Малгобек подорвался следователь, выходивший со двора своего дома. По версии следствия, сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке.