Российский следователь подорвался, выходя из дома
- 21 июня 2019, 17:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району Ингушетии подорвался, выходя со двора своего дома, расположенного в городе Малгобеке.
По версии следствия, сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке.
В результате потерпевший с телесными повреждениями был госпитализирован в лечебное учреждение, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки, говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование».
Предположительно, причиной покушения могла стать служебная деятельность следователя.
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