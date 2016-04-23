Российский следователь подорвался, выходя из дома

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району Ингушетии подорвался, выходя со двора своего дома, расположенного в городе Малгобеке.

По версии следствия, сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке.

В результате потерпевший с телесными повреждениями был госпитализирован в лечебное учреждение, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование».

Предположительно, причиной покушения могла стать служебная деятельность следователя.