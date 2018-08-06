Трамп заявил, что не особенно верит в НЛО
- 15 июня 2019, 18:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на довольно частые сообщения летчиков о встречах с летательными аппаратами неизвестной принадлежности, не особенно верит в существование НЛО, сообщает американский телеканал ABC.
По словам американского лидера, люди часто говорят, что видели НЛО.
«Верю ли я в это? Не особенно», — ответил Трамп на вопрос телеканала о том, что он думает о растущем числе сообщений от американских пилотов.
Ранее, по данным телеканала, Военно-воздушные силы (ВМС) США выпустили новое руководство для пилотов, как сообщать о «неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах», так как за последние годы количество рапортов об этом увеличилось.
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