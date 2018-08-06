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Трамп заявил, что не особенно верит в НЛО

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на довольно частые сообщения летчиков о встречах с летательными аппаратами неизвестной принадлежности, не особенно верит в существование НЛО, сообщает американский телеканал ABC.

По словам американского лидера, люди часто говорят, что видели НЛО.

«Верю ли я в это? Не особенно», — ответил Трамп на вопрос телеканала о том, что он думает о растущем числе сообщений от американских пилотов.

Ранее, по данным телеканала, Военно-воздушные силы (ВМС) США выпустили новое руководство для пилотов, как сообщать о «неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах», так как за последние годы количество рапортов об этом увеличилось.

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