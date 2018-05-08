Чиновники полгода держат без воды жителей Подмосковья

Жители подмосковного села Барково в 10 километрах от МКАД, в том числе старики и многодетные семьи, вынуждены ездить за три километра за водой из-за поломки водонапорной башни, починить которую уже полгода мешает бюрократическая волокита.

Сломавшаяся водонапорная башня, снабжавшая более трех десятков домов в селе Барково, принадлежит знаменитому совхозу «Орловский», который организовали в 1960-е годы для обеспечения сельхозпродукцией Центра подготовки космонавтов Звездного городка. Недавно этот некогда процветающее агропредприятие стало жертвой разбирательств между холдингом Олега Дерипаски и Министерством обороны.

По данным газеты «Коммерсант», совхоз «Орловский» пытался купить холдинг Дерипаски «Базэл», владеющий более 500 га земли в Подмосковье, но неудачно. Суд обязал структуру бизнесмена вернуть совхоз Минобороны, признав заключенную в 2012 году сделку купли-продажи ничтожной из-за заниженной почти вчетверо цены. Но и оборонному ведомству этот «непрофильный актив» оказался безразличен, также как и проживающие на его территории люди.

Замглавы администрации Пушкинского района Подмосковья Дмитрий Попов подтвердил газете «Маяк», что в связи с «высоким уровнем износа комплекса водозаборного узла и водопроводных сетей в селе Барково, а также отсутствием у собственника финансовой возможности в организации ремонта вышедшего из строя оборудования, водоснабжение части населения села Барково было полностью ограничено».

По словам чиновника, за совхоз «Орловский» в настоящее время отвечает подведомственная Минобороны компания «Главное управление обустройства войск». Ее выручка, судя по публичным отчетам, непрерывно растет и исчисляется десятками миллиардов рублей, но решать проблему с водой там не будут, потому что администрация Пушкинского района уже «инициировала процедуру передачи данного объекта водохозяйственного комплекса в муниципальную собственность района с последующей передачей эксплуатирующей организации». Сколько все это будет продолжаться, Дмитрий Попов не объяснил.

О том, как сложившаяся ситуация выглядит глазами жителей села Барково, «Ридус» расспросил местного жителя по имени Олег — главу многодетной семьи с шестью детьми, в которой младший ребенок родился незадолго до отключения воды в декабре 2018 года. Олег каждый день загружает свою машину бутылками и канистрами и едет на источник, иначе — ни попить, ни помыться.

«Рождество 2019 года наша улица встретила без воды. Мы с соседями вернулись в XVII век, к колодцам и родникам — благо в окрестностях их не мало. „Я умираю, но не сдаюсь“, решили пенсионеры-колхозники, взяли ведра и пошли за водой. „Орловское“ для военного министерства — непрофильный актив, так что ни развивать его, ни содержать у военных чиновников интереса нет. Вот и оставили его на произвол арендаторов, а вся хозяйственную деятельность, все инфраструктурные объекты, обеспечивавшие работу коровников, птичников, клубов, жилых домов законсервировали — отдали на разграбление — до светлых времен», — рассказал житель Барково.

По его словам, часть водонапорных башен совхоза «Орловское» успели передать в муниципалитет еще при Дерипаске, а часть не успели, в том числе одну из Барковских водонапорных башен и башни соседних деревень — Федоровского и Махайловского Пушкинского района Московской области. Жителей оставили без воды, попросту отключив подачу электроэнергии на насосы водонапорных башен и прекратив ремонт еще колхозной сети трубопровода из-за долгов.

«Так и оставили генералы стариков-колхозников и их внуков без воды и помощи. Передать в муниципалитет башни не могут — ведь на предприятии висят долги, заказов от собственника нет, на рынке окорочков теперь „китайцы“, на имущество ОАО „Орловское“ наложен судебный арест за долги. Муниципальные власти Пушкинского района разводят руками — мы не при делах, бывшие колхозные башни — не наша епархия. И бредут восьмидесятиление пенсионеры с внучатами в 30-ти градусную жару по воду к источникам воды. Никому не нужные, никому не верящие, никого не боящиеся и ни о чем не просящие», — подвел печальный итог Олег.

Ситуация в Барково сложилась по-настоящему безвыходная. Попытки пробурить собственные скважины окончились плачевно из-за неудачного расположения села относительно водоносных слоев — скважинная вода в этом месте слишком глубоко и плохого качества, а затраты на ее добычу и очистку исчисляются сотнями тысяч рублей. Собрать деньги и отремонтировать водонапорную башню «всем миром» тоже не получилось: объект хотя и брошен чиновниками на произвол судьбы, но распоряжаться им жители по своему усмотрению права не имеют — уголовную статью о самоуправстве в России еще никто не отменял.