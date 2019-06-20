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Российский турист умер в Таиланде рядом с полицейским участком

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© Kusoldharm Patong

© Kusoldharm Patong

На острове Пхукет в Таиланде скончался российский турист.

Как сообщает Phuket News, он потерял сознание и умер рядом с полицейским участком.

По данным полиции, 38-летний Денис Тимошенков из Красноярска отказался покидать отель после истечения срока его пребывания в гостинице, а персонал отеля не смог уговорить постояльца покинуть номер.

По словам сотрудников отеля, турист постоянно находился в нетрезвом состоянии.

Приехавшая на вызов полиция доставила россиянина в участок. Там он уснул, а потом просто исчез, сообщили изданию стражи порядка. В тот же день они обнаружили Тимошенкова лежащим на земле без сознания рядом с чемоданом.

В больнице, куда его доставили, врачи констатировали смерть, причиной которой, предположительно, стала алкогольная интоксикация.

В январе в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде была обнаружена мертвой в своем номере 31-летняя гражданка России.

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