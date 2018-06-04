найти ×
   
  • USD
    69.47
  • EUR
    79.46
СохранитьСохранено0
×

1017942

Россиянку обнаружили мертвой в отеле на Пхукете

Small f1a6d446e0

© flickr.com

В одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде была обнаружена мертвой в своем номере 31-летняя гражданка России.

В полиции сообщили, что тело опрокинувшейся на кровать женщины нашли во вторник, 8 января, после восьми часов утра.

«Она приехала на Пхукет с дочерью и братом», — приводит газета Phuket News слова сотрудника местной полиции.

Он добавил, что родственники женщины в тот же день покинули остров.

По словам полицейского, на теле россиянки не было найдено никаких следов насилия или борьбы. Каких-либо медицинских препаратов в номере также не было обнаружено.

Причину смерти поможет установить патологоанатомическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что на Кипре в городе Пафос в своем номере гостиницы скончалась 44-летняя гражданка России.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
8028992читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
25410595читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-12232016читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

12239996читать позжечитаю позже