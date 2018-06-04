Россиянку обнаружили мертвой в отеле на Пхукете

В одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде была обнаружена мертвой в своем номере 31-летняя гражданка России.

В полиции сообщили, что тело опрокинувшейся на кровать женщины нашли во вторник, 8 января, после восьми часов утра.

«Она приехала на Пхукет с дочерью и братом», — приводит газета Phuket News слова сотрудника местной полиции.

Он добавил, что родственники женщины в тот же день покинули остров.

По словам полицейского, на теле россиянки не было найдено никаких следов насилия или борьбы. Каких-либо медицинских препаратов в номере также не было обнаружено.

Причину смерти поможет установить патологоанатомическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что на Кипре в городе Пафос в своем номере гостиницы скончалась 44-летняя гражданка России.