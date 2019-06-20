Суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Московский городской суд признал законным решение о продлении ареста до конца лета обвиняемому в шпионаже гражданину США, Ирландии, Канады и Великобритании Полу Уилану, сообщает «Интерфакс».

Апелляция защиты, просившей отпустить под домашний арест или залог обвиняемого иностранца, была отклонена.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, так как дело Уилана засекречено, напоминает агентство.

Обвиняемый во время судебного заседания обратился за помощью к властям государств, гражданином которых он является, сообщает РИА Новости.

Отдельно Уилан обратился к президенту США Дональду Трампу.

«Мистер президент, мы не можем сделать Америку великой, если вы не можете защитить своих граждан по всему миру», — приводит агентство слова обвиняемого иностранца.

Уилан добавил, что после его заявлений о плохих условиях содержания сотрудники СИЗО стали относиться к нему дружелюбнее.

Факт своего нахождения под стражей гражданин четырех стран назвал «абсурдным политическим похищением».

Напомним, гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве. Против него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ).

В начале нынешнего года адвокат Пола Уилана подтвердил наличие при его клиенте секретных документов в момент его задержания. Он уточнил, что сведения, представляющие государственную тайну, были переданы Уилану на флеш-карте.

В мае Уилан в ходе слушания в Лефортовском суде Москвы заявил, что офицер ФСБ ему угрожает и унижает его достоинство.

