Началась операция по выпуску косаток из «китовой тюрьмы»

Двух косаток из так называемой китовой тюрьмы, находящейся в бухте Средней в Приморском крае, готовят к выпуску в открытое море, сообщает РИА Новости.

Животных подняли краном в черных гамаках и погрузили в фуры. У причала работают около 30 человек.

Выпуск всех косаток должен произойти в этом месяце, рассказали агентству в Тихоокеанском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Члены научного консилиума приступили к обсуждению реализации программы реадаптации косаток и белух, научного сопровождения транспортировки, выпуска в естественную среду обитания и мониторинга последующих миграций животных, — добавил собеседник агентства.

По его словам, подготовка к выпуску животных идет полным ходом, в бухту доставлены специальные ванны для их транспортировки.

Представитель НИИ добавил, что о начале операции будет объявлено в ближайшее время.

При разработке маршрута и условий транспортировки косаток и белух были учтены предложения команды Жана-Мишеля Кусто, подчеркнул ученый, сообщает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в мае нынешнего года генеральный директор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов отказался выпускать на волю косаток, находящихся в «китовой тюрьме», сообщает ФАН. Он заявил, что все животные являются его собственностью.

Напомним, летом — осенью 2018 года четыре российские компании отловили 11 белух и 90 косаток, которых содержали в бухте Средней для последующей продажи в китайские океанариумы. Прокуратура Приморского края провела проверку после сигналов зоозащитников и 15 ноября того же года признала отлов незаконным. На китов был наложен арест.

По данному факту были возбуждены уголовные и административные дела. Киты на время следствия остаются в бухте Средней, хотя зимой три белухи и косатка исчезли из вольеров. Защитники животных по всему миру требуют освобождения морских млекопитающих, но по мнению российских властей, состояние здоровья китов не позволяет отправить их «в свободное плавание».

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам решить этот вопрос как можно скорее.

Тогда же известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо призвал подписать петицию об освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней Приморского края.