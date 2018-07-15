В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности до конца недели
- 19 июня 2019, 13:08
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В связи с аномально жаркой и сухой погодой в столичном регионе продлено до конца недели действие оранжевого уровня погодной опасности.
Предупреждение выпущено в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров.
Оранжевый уровень опасности является предпоследним по шкале, когда погода может действительно навредить человеку, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
В ближайшие дни температура воздуха в Москве и области будет приближаться к 30-градусной отметке.
Согласно прогнозам синоптиков, со среды по субботу столбики термометров будут показывать температуру от 28 до 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В субботу, 22 июня, воздух в дневное время может прогреться до 32 градусов.
К вечеру в этот день могут пройти кратковременные дожди, что немного отразится на температуре.
В воскресенье, 23 июня, согласно предварительным прогнозам, температура днем может составить 23—28 градусов тепла.
Как сообщал «Ридус», оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в прошедшие выходные.
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