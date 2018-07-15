В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности до конца недели

В связи с аномально жаркой и сухой погодой в столичном регионе продлено до конца недели действие оранжевого уровня погодной опасности.

Предупреждение выпущено в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров.

Оранжевый уровень опасности является предпоследним по шкале, когда погода может действительно навредить человеку, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.



В ближайшие дни температура воздуха в Москве и области будет приближаться к 30-градусной отметке.

Согласно прогнозам синоптиков, со среды по субботу столбики термометров будут показывать температуру от 28 до 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В субботу, 22 июня, воздух в дневное время может прогреться до 32 градусов.

К вечеру в этот день могут пройти кратковременные дожди, что немного отразится на температуре.

В воскресенье, 23 июня, согласно предварительным прогнозам, температура днем может составить 23—28 градусов тепла.

Как сообщал «Ридус», оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в прошедшие выходные.