Отец пожаловался на бардак в комнате дочери и начал грязный флешмоб

Ведущий ВВС Никки Кэмпбелл (Nicky Campbell) опубликовал в Twitter фотографию, сделанную в комнате своей дочери и пожаловался на её неопрятность. Публикация мигом стала вирусной, разбив комментаторов на два лагеря: одни резко осуждали отца за вмешательство в личную жизнь дочери и попытку публичного позора; другие поддержали телеведущего и опубликовали комнаты своих детей с таким беспорядком, что становится неловко, просто глядя на них.

Это совершенно недопустимо. Тебе почти 19 лет, и мне это надоело. Мне всё равно, что ты собираешься привести это в порядок. Это просто меня бесит.

Снимок с валяющими на полу вещами задел за живое многих родителей. Некоторые пришли поддержать отца и пожаловались на бардак в комнатах своих подростков и уже взрослых детей. В общей сложности пост собрал 6600 тысяч лайков, 470 ретвитов и свыше 2,3 тысяч комментариев.

Я возьму твою 19-летнюю и отдам тебе на воспитание моего 22-летнего сына, студента-медика, который был дома в течение нескольких минут… — написала одна из женщин в ответ.

Я не могу… Мне не получить прощения за это… Ох, да к чёрту… Кстати, вещи лежат не только на полу, но и в шкафах и даже под футоном. Просто некоторые вещи # KidsBedroomAmnesty — признался другой комментатор.

Я отказываюсь что-либо убирать или украшать, пока она так живёт — рассказал другой уставший родитель подростка.

Так что, никогда не станет лучше, в принципе ? О боже, помоги мне, пожалуйста

Комментаторы призвали мужчину не драматизировать и отметили, что бардак в комнатах детей — вечная проблема и когда-нибудь она будет решена.

Не только твоя дочь такая, Никки. Хороших выходных!

Зато всё ещё видно ковёр.

Боже мой, это что комната моей дочери? серьёзно, как они так живут?!!

У меня есть две 18-летние дочери, у них точно такие же спальни, это сводит меня с ума, но ничего не меняется. Они скоро отправятся в Университет, не знаю, как они там будут.

Однажды мы чуть не позвонили в полицию, подумали, что нас ограбили… То, чего я не понимаю, у моей дочери замечательный большой туалетный столик, но она всё ещё складывает свою косметику на кровать И бесит меня, оставляя все ящики открытыми. Arrgghhh!!!

Это заставило меня смеяться вслух!!! Много!!! Я так сильно резонирую с этим фото!

Однажды моя дочь оставила пиццу под своей кроватью, а затем уехала в Африку на пять месяцев. Я ничего не буду больше говорить.

Другие посоветовали способы, как заставить ребёнка убираться:

Скажи ей, что это привлечет крыс. А потом купи крысу и положи в её спальню. У меня это сработало и мне даже не нужно было покупать крысу…

Мой папа поднял бы всё это и выбросил на лужайку. И ему было бы всё равно, идёт дождь или нет.

Я только что показал это своим детям, и они уже прибираются!

Дай ей один час, чтобы разобраться с этим. Всё, что осталось на полу после этого времени, попадает в мусорное ведро. Критерий сортировки.

Мой совет — возьми большой мешок, собери всё и отнеси на помойку.

И очень много комментаторов осудили телеведущего за то, что он публично позорит свою дочь, которой придётся жить с этим всю свою жизнь.

Неправильно, публиковать такое, Никки. Эта фотография теперь будет следовать за ней всю жизнь, когда она заводит друзей, налаживает отношения, устраивается на работу и т. д. Вы вторглись в её личную жизнь и, возможно, это дорого обойдётся ей в будущем. Держите воспитание в тайне!

Нет, Никки — недопустимо, чтобы любой родитель помещал такую фотографию в социальных сетях в качестве наказания. Некоторые вещи лучше хранить в тайне и решать дома.

В конце концов ведущему пришлось признаться, что это была художественная инсталляция с целью проиллюстрировать проблемы в отношениях родителей и подростков.

Это не наказание. Это шутка, шутка о подростковых спальнях. Моей дочери на самом деле 21 год, и она помогла мне сфотографировать её комнату. Она очень забавный человек и смеётся вместе со мной, читая всё это. Она была довольно неопрятным подростком и считает, что любой тинейджер может идентифицировать себя с таким беспорядком. Всё в порядке. Это просто шутка.

Повторять эту речь Никки Кэмпбеллу пришлось много-много раз, потому что количество возмущённых комментаторов всё прибывало. И не факт, что все поверили объяснения автора публикации.

Расскажите, как выглядят комнаты ваших детей. Очень интересно!

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