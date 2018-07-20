Люди с депрессией показали свои комнаты до и после излечения

1. «До и после депрессивного удара» (верхнее фото)

Я был слишком подавлен в течение пяти лет, чтобы убираться, пока не начал принимать лекарства. Горжусь собой.

Психическое здоровье играет важнейшую роль в жизни человека, наравне со здоровьем физическим. Депрессия может принимать различные формы и часто это заболевание истолковывается неверно, и все симптомы объясняются в обществе грустью или ленью. На самом деле депрессия может быть настолько изнурительной, что даже такая простая задача, как уборка комнаты, становится невыносимой. Люди, страдающие депрессией в течение долгого времени, показали, как выглядели их комнаты во время болезни и после излечения. И этой поразительной разницей они хотели поддержать других пациентов, отчаянно сражающихся с депрессивными настроениями. Ведь, это грозное заболевание по-прежнему недооценивают.

2. «Мне неловко показывать эти фото»

И ещё предстоит сделать многое, но, чёрт возьми, я так горжусь этим прогрессом! Уборка заняла у меня неделю. Я поставил себе цель — вывозить один мешок мусора и собирать не менее 10 вещей ежедневно. Пусть не в марафонском темпе, но я сделал это.

3. «Моя сильно просроченная уборка»

Я чувствовал депрессивную спираль, мне нужно было весеннее очищение.

4. «Сегодня был хороший день, хотя я не веселилась, зато сделала необходимое»

Верхняя фотография — это то, что происходит, когда ваши дни накладываются друг на друга, и вы продолжаете бросать вещи на пол из-за летаргии и грусти. Но однажды вы решаете, что достаточно бардака и превращаете своё жилье в нижнюю фотографию. Важно, чтобы это произошло.

5. «После многих лет депрессии, я наконец-то убрал свою комнату»

Мне был поставлен диагноз тяжёлой депрессии, когда мне было около 12. В этом году мне будет 19. У меня всегда были большие трудности с сохранением презентабельности моей комнаты, и, оглядываясь на эти фотографии, я искренне чувствую отвращение к тому, как я раньше жил. Две недели назад я решил, что больше не буду так жить. С тех пор я занимался уборкой, по крайней мере, по пять часов в день. И теперь я рад сказать, что моя комната почти готова. Я пожертвовал 80% своих вещей, включая одежду, старые книги, старые игрушки и т. д. На данный момент я всё ещё работаю. Моя комната совершенно пуста. Даже мебель исчезла. Мой план состоит в том, чтобы перекрасить и сделать футон вместо моего полуторагодовалого матраса. Когда я начал, это казалось невозможным. А теперь я горжусь работой, которую проделал, и я захотел поделиться этим, чтобы поддержать людей, которые переживают то же самое. Всё выполнимо!

6. «Преодоление депрессии»

Да здравствует гостиная.

7. «Я: 1 — Депрессия: 0!»

Я страдаю от тяжёлой депрессии, и мне действительно тяжело с уборкой и другими домашними делами. Моя комната была такой грязной в течение нескольких месяцев, потому что я не мог заставить себя позаботиться об этом. Но в эту пятницу я решил наконец сделать это! У меня ушло на это три дня, зато теперь я могу сказать «привет» моему мишке Тедди на кровати! Я знаю, что это не очень большая победа, но для меня это означает, что я смогу открыть дверь, если ко мне придут люди. Я чувствую себя так спокойно сейчас, и просто хотел поделиться со всеми вами.

8. «Три года моей депрессии»

Моя комната никогда не была образцом чистоты, но состояние моей среды обитания только ухудшило мое психическое состояние. Три года я справляюсь со своей депрессией. Уборка — важный шаг. В кадр не попали огромные груды собранного белья, шесть полных мешков для мусора или четыре мешка вещей, которые пошли на пожертвования.

9. «Было трудно очистить мою комнату от депрессии»

Это заняло часа четыре, но, наконец, я всё почистил. Я всё ещё должен убрать свой стол, и постирать все постельные принадлежности (поэтому только матрац на полу), но, чёрт возьми, я это сделал. Я горжусь собой!

10. «Наконец-то убрал моё депрессивное гнездо. Ура»

11. «Депрессия = беспорядок»

Всё ещё не идеально, но это хорошее начало.

12. «Скорбь по поводу моей мамы погрузила меня в глубокую депрессию»

Я решил тщательно и глубоко очистить всё для нового старта.

13. «До и после 14 часов уборки»

Наконец-то я избавился от следов моей трёхмесячной депрессии!

14. «Очищение от моей депрессии»

Я нашёл в своей комнате мёртвую мышь (трофей моей кошки) и плотву. Здесь было настолько душно, что я ненавидел это место. Я страдаю депрессией и суицидальными мыслями с 7 лет. К 13 годам я развил в себе огромную социальную тревогу, я ежедневно испытывал приступы панической атаки, часто терял сознание, меня тошнило, у меня была бессонница. Потом я несколько раз попадал в психиатрическую больницу, где была ужасная еда и грубые медсёстры. Недавно я вернулся в школу. Сейчас я продолжаю учиться и бороться с ЭД и с депрессией. Мне кажется, что я выигрываю.

15. «Излечение от депрессии наступает шаг за шагом!»

16. «До и после. Депрессия уже корчится в конвульсиях»

17. «Убрался первый раз за 2 года»

Тщательно убрал мою комнату в первый раз за два года. Физически чувствую, насколько мне стало лучше.

18. «До и после очистки моего депрессивного пространства»

Крышка на пианино теперь открыта.

19. «Моё гнездо до и после»

Несколько месяцев я жил в состоянии полного безразличия. А потом я посмотрел вниз и поняла, что этот бардак разрушает моё психическое здоровье.

20. «Здесь жила моя депрессия»

Надеюсь, уборка поможет мне выбраться из этой колеи

21. «Я чувствую, что могу дышать»

Депрессия вызывает беспорядок. Беспорядок провоцирует депрессию. Убравшись, я превратила свою комнату в маленький оазис. Осталось почистить и перекрасить стены и заменить битый коврик.

22. «Наконец убрал мою комнату после того, как депрессия сделала крутое погружение. Я уже чувствую себя лучше»

23. «Гнездо моей депрессии: до и после»

Мне супер-неловко, но я рад, что теперь в этом свободном пространстве.

24. «Депрессия ударила меня несколько лет назад»

Я наконец-то предпринимаю шаги, чтобы бороться с этим. Это не идеально, но я вернул свою комнату!

25. «Так трудно найти слова, чтобы описать это»

Я провела последние два года в состоянии невероятной подавленности и усталости после травмирующего события в 2017 году, в дополнение к травме в старшей школе. Кроме того, я никогда не был чистюлей. У меня есть полный список моих психических и физических проблем (я избавлю вас от их перечисления), которые чрезвычайно затрудняют эффективную организацию и даже перемещение в пространстве. Но… что-то изменилось прошлой ночью. Я почувствовала, как в моём мозгу щёлкнул выключатель света, которого не было уже более 5 лет. Я так сильно горжусь собой. Моя подруга помогла мне с уборкой, и я чувствую себя на таком подъёме. На этот раз я действительно хочу измениться навсегда и уверена, что смогу. Я публикую это, потому что… Я знаю, что есть и другие люди, которые сейчас находятся в таком же дурацком месте, как и я. И им страшно, что кто-то может это увидеть. Но независимо от того, насколько глубока ваша яма для мусора, вы можете выкопать себя из неё! Восстановление возможно! Уважение к себе, уважение вашего жизненного пространства возможно. Я желаю вам всем удачи!

26. «До — подавленный. После — свежий»

27. «Один шаг за раз в борьбе с депрессией!»

Чувствую себя довольно хорошо прямо сейчас. После того, как год умирал, вместо того, чтобы убирать мой дом, нужно много сил, чтобы на самом деле спуститься и сделать это. Я действительно не убирался 5 лет! А потом мне стали приходить мысли: «Как я позволил этому случиться? Это отвратительно! Ты ленивый слюнтяй!». А следом в моей жизни появился человек, который вдохновляет меня стать лучшей версией себя, и я решил, что буду жить по-другому.

28. «Переживал депрессию в течение нескольких месяцев. Наконец-то я вижу свою комнату снова»

А вы или ваши близкие сталкивались с депрессией? Знаете, что делать?