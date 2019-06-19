ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку

В среду ранним утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западу Донецка с применением орудий калибром 122 мм.

Всего по городу было выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм.

Отмечается, что огонь с позиций противника велся по территории Петровского района Донецка.

В результате были повреждены десять домов и шахта, сообщает Донецкое информационное агентство.

Кроме того, украинские военные обстреляли поселок Жабичево и село Васильевку, отмечает газета «Взгляд».

О жертвах и пострадавших информации нет.

Как сообщал «Ридус», в понедельник, 17 июня, украинские силовики совершили массированный обстрел района Донецкого аэропорта.

«В Донецке обострение в районе аэропорта. Весь город слышит, с 2015-го такого не было», — написал тогда в своем блоге депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.