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«С 2015 такого не было»: украинцы открыли огонь по Донецку

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© Maxym Marusenko/Zuma/TASS

© Maxym Marusenko/Zuma/TASS

В представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о массированном обстреле района Донецкого аэропорта украинскими силовиками.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Опытное — Донецкий аэропорт — выпущено 22 мины калибром 120 и 82 миллиметра; Авдеевка — Спартак — выпущено девять мин», — заявил РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.

Кроме того, по подконтрольному ДНР поселку Веселое в пригороде Донецка украинские силовики выпустили девять мин. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

«В Донецке обострение в районе аэропорта. Весь город слышит, с 2015 такого не было», — написал в своем телеграм-канале депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

В свою очередь, начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов призвал граждан сохранять спокойствие.

«Сейчас весь Донецк слышит кононаду. В сети начинают обсуждаться разные панические версии. Друзья, спокойствие. ВСУ обстреливает территорию аэропорта. Идет бой. Наши военнослужащие держат оборону на своих позициях. Всё в штатном режиме», — цитирует Безсонова «Новостной фронт».

По информации kp.ru, за минувшие сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР больше 90 боеприпасов. Они применяли артиллерийские снаряды калибром 122 миллиметра (используются в гаубицах), минометы калибрами 82- и 120 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи в Набережном и Коминтерново. Кроме того, в Коминтерново от минометного огня пострадали два жилых дома по улице Ватутина.

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Комментарии (1)

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