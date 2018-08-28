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В Москве объявили оранжевый уровень опасности

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В Москве и области с вечера воскресенья до вечера понедельника, 17 июня, объявлен оранжевый уровень опасности.

Предупреждение синоптиков связано с возможностью пожаров в регионе в связи с возвращением жаркой погоды.

Оранжевый уровень опасности является предпоследним по шкале, когда погода может действительно навредить человеку, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее, как сообщал «Ридус», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. рассказал, что псле небольшой передышки в Москву вернется 30-градусная жара и сушь. Температура воздуха снова станет на несколько градусов выше нормы.

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