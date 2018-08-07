Объехавшего Россию на коляске инвалида выгнали из хостела в Воронеже

Волгоградскому инвалиду-колясочнику Алексею Костюченко, объехавшему всю Россию на специальной коляске, хенд-байке, отказали в приюте в воронежском хостеле, где он забронировал койку.

«А это что здесь такое? Откуда оно здесь взялось?» — так, по словам путешественника, встретил его администратор гостиницы.

В беседе с «360» Костюченко признался, что его даже толком не выслушали. В итоге ему пришлось искать другое место для ночлега.

В свою очередь администратор хостела Михаил высказал телеканалу собственную версию инцидента. Он объяснил свой отказ тем, что общежитие находится на 8-м этаже и для проживания инвалидов оно не оборудовано. Кроме того, Михаил заявил, что инвалид ругался и кричал, называя происходящее дискриминацией.

Однако по словам колясочника, администратор послал его вон без лишних слов и ушел к себе.

К счастью, путешественника приютили в гостевом доме в паре сотне метров от хостела. В мини-гостинице его встретили радушно и заселили.

Ранее сообщалось, что в поселке Ерзовка Волгоградской области злоумышленники разбили машину инвалида-колясочника Владимира Ерофеева, который организовывал сбор подписей с требованием к местным властям отремонтировать дороги, а не закладывать ямы кирпичами.