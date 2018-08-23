За критику дорожного ремонта волгоградскому активисту ОНФ разбили машину

В поселке Ерзовка Волгоградской области злоумышленники разбили машину инвалида-колясочника Владимира Ерофеева.

Являясь членом областного штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), Ерофеев организовывал сбор подписей в Ерзовке с требованием к местным властям отремонтировать дороги, а не закладывать ямы кирпичами.

По его словам, около ‪трех часов ночи он услышал удары по своей машине, припаркованной возле его дома в поселке.

«Выглянул в окно, увидел, как двое мужчин в надвинутых капюшонах машут чем-то, услышал звуки разбитого стекла, — цитирует Ерофеева газета „Новые Известия“. — Пока смог выйти, я передвигаюсь на коляске, они убежали».

Активист рассказал, что машина изуродована, поскольку по ней, вероятно, били арматурой.

Он признался, что для него это удар, так как теперь он не может выехать из дома. При этом Ерофеев заверил, что менять свою гражданскую позицию он не собирается.

Нападение на свой автомобиль активист связал с тем, что он выложил в соцсети фото и видео состояния местных дорог. По его мнению, вероятно, кому-то очень не понравилось выдвинутое им требование о дорожном ремонте.

Как пишет издание, ОНФ выразил возмущение в связи с произошедшим и взял расследование случившегося под особый контроль.