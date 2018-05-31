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В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России

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© pexels.com

© pexels.com

В Испании объявили в розыск брата найденной мертвой несовершеннолетней гражданки России, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.

В суде отметили, что об исчезновении другого ребенка, тоже несовершеннолетнего, заявила мать жертвы.

При этом представитель пресс-службы суда рассказал агентству, что «розыск не имеет никакой криминальной составляющей», ребенка ищут, «только поскольку он исчез».

Как сообщал «Ридус», вечером 16 июня в доме, находящемся в городке Матаро в Каталонии, было обнаружено тело 13-летней россиянки.

Девочка жила с матерью и 15-летним братом. Несколько дней назад мать уехала по делам в Россию. Она не могла связаться с детьми в течение 30 часов и попросила навестить их своих русских друзей, проживающих неподалеку. Те и обнаружили мертвую девочку.

Судя по предварительным результатам судмедэкспертизы, речь идет о преднамеренном убийстве.

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