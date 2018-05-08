В Испании найдено тело 13-летней россиянки
- 17 июня 2019, 18:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вечером 16 июня в доме, находящемся в городке Матаро в Каталонии, было обнаружено тело 13-летней россиянки.
Как сообщает Telecinco, девочка жила с матерью и 15-летним братом.
По информации телеканала, несколько дней назад мать уехала по делам в Россию, а ее старшего сына найти не удалось. Сейчас юношу разыскивает полиция.
Тревогу подняла мать детей, которая не могла связаться с ними в течение 30 часов. Она попросила навестить их своих русских друзей, проживающих неподалеку. Те и обнаружили мертвую девочку.
Судя по предварительным результатам судмедэкспертизы, речь идет о преднамеренном убийстве.
Посольство РФ в Испании уведомило телеканал «360» о том, что в курсе произошедшего и в настоящее время выясняет все подробности.
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