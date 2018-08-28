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Тест: Правда или миф — легко ли вас обмануть?

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  • 17 июня 2019, 19:20
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

За время своего существования человечество накопило множество самых удивительных фактов. В некоторые из них мы верим с детства, другим же не доверяем, даже став взрослыми. И правильно делаем, потому что многие такие факты являются наглой ложью или устоявшимся мифом, а некоторые — невероятной, но чистой правдой. Узнайте, легко ли вас обмануть, ответив на вопросы нашего хитрого теста. Поехали!

На сколько вопросов вам удалось ответить правильно? Какой факт вас удивил? Пишите в комментариях, а тест отправьте своим самым легковерным друзьям!

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