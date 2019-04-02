Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки возглавили топ самых высокооплачиваемых профессий в России. Это выяснилось из мониторинга вакансий, который провели во ВНИИ труда Минтруда России.



Инженеру-мехатронику и сварщику дуговой сварки предлагается зарплата от 100 тысяч рублей. Чуть скромнее предложения для специалистов по операциям на межбанковском рынке и бурильщиков шпуров — им работодатели предлагают трудиться за 95 тысяч рублей в месяц и более. На третьем месте с зарплатой от 90 тысяч — мастера по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки. От 85 тысяч готовы платить специалистам по потребительскому кредитованию, передает RT.

Во ВНИИ труда Минтруда отметили, что высокие зарплаты среди названных специалистов обусловлены из дефицитом на рынке труда.



Напомним, согласно официальным данным Росстата, более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц. Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей. Каждый четвертый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей, а каждый восьмой (12%) — не больше 10 тысяч рублей, то есть пребывает за чертой бедности. И всего 11,9% граждан могут похвастаться доходом выше 60 тысяч рублей.



Получается, что подавляющее большинство граждан страны живет примерно на 7—13 долларов в день, а самые бедные — и вовсе на 5 долларов, что сопоставимо со странами третьего мира.



В марте 2019 года появился рейтинг регионов России с самыми высокими зарплатами в сфере образования. Оказалось, что самые высокие зарплаты профессора, учителя и педагоги получают в Москве и регионах Дальнего Востока, самые низкие — на Северном Кавказе и в Тамбовской области.