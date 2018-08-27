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В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом

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© Александр Алпаткин/ТАСС

© Александр Алпаткин/ТАСС

В МЧС России рассказали, что тополиный пух ни в коем случае нельзя поджигать, поскольку это чревато серьезными пожарами.

Спасатели отметили, что многие люди на улицах и приусадебных участках пытаются бороться с пухом при помощи огня.

Однако из-за того, что он легко воспламеняется и быстро горит, существует серьезный риск, что огонь перейдет на деревянные заборы, постройки и даже на жилые дома и транспортные средства, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, источником возгорания может послужить брошенный на землю окурок или спичка, а также случайная искра в ходе строительных работ.

Поэтому сотрудники МСЧ рекомендуют поливать тополиный пух водой, а уже затем собирать в кучи, а дома — просто систематически убирать, отмечает News.ru.

Как известно, в период цветения тополя пух через открытые окна проникает в квартиры, офисы, а также на чердаки, забивается в подвалы и сараи, напоминает ФАН.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе произошел пожар у стен Измайловского кремля на востоке Москвы. Предполагаемой причиной возгорания стал брошенный окурок, от которого загорелся тополиный пух.

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Названы самые популярные профессии у российских мужчин и женщин

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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