В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
- 18 июня 2019, 09:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В МЧС России рассказали, что тополиный пух ни в коем случае нельзя поджигать, поскольку это чревато серьезными пожарами.
Спасатели отметили, что многие люди на улицах и приусадебных участках пытаются бороться с пухом при помощи огня.
Однако из-за того, что он легко воспламеняется и быстро горит, существует серьезный риск, что огонь перейдет на деревянные заборы, постройки и даже на жилые дома и транспортные средства, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, источником возгорания может послужить брошенный на землю окурок или спичка, а также случайная искра в ходе строительных работ.
Поэтому сотрудники МСЧ рекомендуют поливать тополиный пух водой, а уже затем собирать в кучи, а дома — просто систематически убирать, отмечает News.ru.
Как известно, в период цветения тополя пух через открытые окна проникает в квартиры, офисы, а также на чердаки, забивается в подвалы и сараи, напоминает ФАН.
Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе произошел пожар у стен Измайловского кремля на востоке Москвы. Предполагаемой причиной возгорания стал брошенный окурок, от которого загорелся тополиный пух.
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