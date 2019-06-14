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В Москве загорелся Измайловский кремль

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В вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы произошел пожар, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Пожарные оперативно прибыли на место и потушили огонь. Предполагаемой причиной пожара стал брошенный окурок, от которого загорелся тополиный пух. В результате происшествия никто не пострадал.

«Задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха. Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок. Ущерб несерьезный, нас пожар этот не смущает», — сообщил РИА Новости генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков.

Видеозапись с места пожара опубликовали журналисты ФАН.

Культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлове» был построен в 1998—2007 годах на территории усадьбы Измайлово и служит выставкой-ярмаркой изделий и предметов художественного и прикладного искусства, включая в себя восемь основных музейных площадок. Музеи располагаются как в исторических постройках Государевого двора и Покровского соборе XVII века, так и в новых зданиях, созданных в стилистике русского зодчества.

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