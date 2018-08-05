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Россиянам приготовили новый штраф

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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Административный кодекс РФ, которым вводится штраф за разведение костров в лесах во время действия режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров.

«Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были. Теперь они есть. Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч. Назначены штрафы и для юрлиц. Они значительно выше», — пишет «Российская газета».

Хотя в большинстве случаев причиной пожара становятся именно безответственные действия людей, россияне запрет на посещение лесов во время ЧС зачастую игнорируют. Особенно это касается весенне-летнего сезона, когда активизируются шашлычники и прочие любители расслабленного отдыха на природе.

Не стоит слишком расслабляться и дачникам, для них чиновники к этому году подготовили целый ворох всевозможных штрафов, начиная от штрафа в четыре тысячи рублей за неправильное разведение огня на своем участке, до штрафов за шум в ночное время.

Ранее «Ридус» рассказывал о расследовании майских лесных пожаров в Иркутской области, в ходе которых следователи искали подозреваемых по данным, полученным от мобильных операторов.

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Названы самые популярные профессии у российских мужчин и женщин

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© visualhunt.com

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.

Согласно проведенному исследованию, женщины в прошлом году чаще всего работали продавцами (4,7 миллиона человек).

На втором месте списка оказались работники образования (3,7 миллиона).

Следом за ними идут специалисты в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона) и представители экономической и административной сферы (2,2 миллиона), сообщает RT.

Больше всего мужчин в России в 2018 году работало водителями или операторами подвижного оборудования (6,6 миллиона человек).

На втором месте — рабочие металлообрабатывающего и машиностроительного производства (3,8 миллиона).

Далее следуют строители (2,2 миллиона) и охранники (2,2 миллиона), а также специалисты в области науки и техники (2,1 миллиона), отмечает ФАН.

Как сообщал «Ридус», в апреле Росстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в России.

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