Россиянам приготовили новый штраф

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Административный кодекс РФ, которым вводится штраф за разведение костров в лесах во время действия режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров.

«Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС предусмотрены не были. Теперь они есть. Граждане заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч. Назначены штрафы и для юрлиц. Они значительно выше», — пишет «Российская газета».



Хотя в большинстве случаев причиной пожара становятся именно безответственные действия людей, россияне запрет на посещение лесов во время ЧС зачастую игнорируют. Особенно это касается весенне-летнего сезона, когда активизируются шашлычники и прочие любители расслабленного отдыха на природе.

Не стоит слишком расслабляться и дачникам, для них чиновники к этому году подготовили целый ворох всевозможных штрафов, начиная от штрафа в четыре тысячи рублей за неправильное разведение огня на своем участке, до штрафов за шум в ночное время.

Ранее «Ридус» рассказывал о расследовании майских лесных пожаров в Иркутской области, в ходе которых следователи искали подозреваемых по данным, полученным от мобильных операторов.