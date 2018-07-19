Дачникам приготовили ворох штрафов

Федеральная кадастровая палата Росреестра выступила с разъяснениями о том, какие штрафы ждут дачников в 2019 году. Самым актуальным из них является штраф за несоблюдение противопожарных требований.

«Необходимо следовать запретам на костры для сжигания мусора на участках, на пал сухой травы, регулярно вводимые на время жары. Штрафы для граждан за нарушение требований пожарной безопасности могут достигать четырех тысяч рублей, а для юридических лиц — до 400 тысяч», — предупреждает «Российская газета».



Если нарушение стало причиной пожара, дачнику придется не только отвечать за свои действия в суде, но и уплатить государству штраф — пять тысяч рублей.

Останутся без шашлыка и посиделок у костра дачники в тех регионах, где введен противопожарный режим. Но и там, где не введен, жарить шашлыки как вздумается россиянам не позволено. На обычном костре это можно делать только на крупных участках не ближе чем в 50 метрах от дома, а если участок обычный — шесть или восемь соток, то надо использовать мангал, но и его по закону можно поставить не ближе пяти метров от дома. И это не все: разводить огонь следует без горючих жидкостей и так, чтобы дым не сдувало ветром на дома соседей. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности для физических лиц — от двух до трех тысяч рублей.



Не потеряли актуальности и ограничения по расположению построек на участке. Каменные дома по-прежнему можно строить не ближе трех метров от соседского забора, а хозпостройки — не ближе метра. От жилого дома до бани, туалета и душевой должно быть не менее 12 метров, в противном случае — штраф до пяти тысяч рублей и предписание устранить нарушение.

Кроме того, дачники обязаны не шуметь в ночное время, в противном случае их ждет еще один штраф.

Наконец, заплатить государству придется тем дачникам, которые «прихватили» себе чужую землю. Самовольный захват карается суммой штрафа, составляющей определенный процент от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему россияне начали массово избавляться от дач, а продажи в этом сегменте недвижимости в первом квартале 2019 года увеличились на 21,9%. Тем, кто не в общем тренде и собирается дачу приобрести, будет полезно поинтересоваться, в каких районах находятся самые выгодные предложения, а где дачу ни в коем случае покупать нельзя.