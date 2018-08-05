В ООН назвали численность населения России в 2078 году

Эксперты Организации Объединенных Наций представили демографический доклад, согласно которому численность жителей в России через 59 лет может сократиться до 100 миллионов человек.

«Согласно пессимистичному варианту прогноза экспертов, вместо нынешних 145 млн человек к 2078 году в стране будут проживать 99,7 млн. При этом, согласно оптимистичному прогнозу, в России к этому же году население увеличится до 160 млн человек. Среднее же медианное значение для 2078 года — 127,5 млн», — пишет РБК со ссылкой на доклад ООН.

В ООН отметили, что в России одно из самых низких в мире соотношений числа мужчин и женщин — на 100 женщин приходится 86,4 мужчины. Меньше этот показатель только на Украине, в Литве, Латвии, Гонконге и Непале.





Эксперты предупреждают, что соотношение лиц нетрудоспособного возраста — детей и пожилых — к трудоспособному населению в России в ближайшем будущем будет быстро расти и перевалит за 60 на 100 человек уже к 2045 году. Рождаемость при этом уменьшится и на минимуме составит немногим более 7 миллионов новорожденных в 2030—2035 годах, после чего начнет расти. Ожидаемая продолжительность жизни будет отставать от среднемировой вплоть до 2040 года — хуже среди стран Восточной Европы дела с этим обстоят только в Молдавии и Украине.

В целом же число жителей планеты приблизится к 10 миллиардам человек в 2050 году, а Индия обгонит Китай и станет страной с самым большим населением на планете.



Напомним, в 2018 году впервые с 2009 года произошло абсолютное сокращение численности населения России. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность жителей России составила 146,794 миллиона человек (включая Крым). Таким образом, за прошлый год население сократилось на 87 тысяч человек.



Прогноз ООН в целом согласуется с подсчетами Росстата, согласно которым население России сократится с нынешних 146 до 132 миллионов человек уже к 2050 году — убыль по миллиону каждый два года. Ожидается, что доля мусульман при этом резко вырастет, поскольку представители этой религии считают многодетные семьи нормой.

Ранее «Ридус» разбирался, почему население России опять сокращается, представители власти и духовенства предлагают бороться с демографическим кризисом воспитательными мерами, и какие еще меры можно предпринять, чтобы остановить вымирание страны.