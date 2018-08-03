Муфтий и священник предсказали исламизацию России

Глава совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил о том, что доля мусульман в населении РФвырастет до 30% в течение 15 лет. В связи с этим муфтий потребовал построить «десятки новых мечетей».

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», — цитирует «Интерфакс» выступление Гайнутдина в Госдуме на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее».



Согласно январскому опросу фонда «Общественное мнение» в настоящее время в России причисляет себя к мусульманам лишь 7% населения — около 10 миллионов человек. Тем не менее, точку зрения Гайнутдина поддержал известный в православных кругах священник — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.



«Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — заявил Смирнов радиостанции «Говорит Москва». На вопрос о возможности изменить ситуацию протоиерей ответил: «Уже поздно».

Правда пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков поспешил смягчить заявление отца Димитрия. «Это оценки наших общественных реалий и предположения о том, что будет в будущем, без задачи сформулировать какую-то официальную оценку. Это частное мнение того или иного священника», — отметил Волков в комментарии РБК.

Ведущий научный сотрудник лаборатории политической демографии РАНХиГС Андрей Коротаев в разговоре с «360 ТВ» назвал прогноз муфтия алармистским и заявил, что «чеченской» Россия не будет. «В Чечне, Ингушетии и Дагестане сейчас рождаемость не зашкаливающая. Это не реалистичный прогноз», — сказал Коротаев.



Напомним, в 2018 году в России впервые с 2009 года произошло абсолютное сокращение численности населения. По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность россиян, включая жителей Крыма, составила 146,794 миллиона человек. Таким образом, за прошлый год население России сократилось на 87 тысяч человек. Кроме того, за последние 11 месяцев прошлого года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Согласно прогнозам Росстата, к 2050 году население России сократится до 132 миллионов человек.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, способны ли мигранты превратить Россию в воинствующий халифат, как приезжие создают в регионах свой мир с отдельными законами в местах компактного проживания, и можно ли предотвратить демографическую катастрофу в России.