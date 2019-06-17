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Женщина отдала мошенникам 3,7 млн рублей ради компенсации за плохой товар

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© Донат Сорокин/ТАСС

© Донат Сорокин/ТАСС

В Сургуте 50-летняя женщина оформила несколько кредитов, чтобы в течение двух месяцев перевести более 3,7 миллиона рублей мошенникам, которые обещали ей компенсацию за некачественные биологически активные добавки (БАДы).

По предварительным данным, жительнице Сургута позвонил неизвестный мужчина, представившийся следователем, и сообщил, что ей положена компенсация в размере 10 миллионов рублей за некачественно оказанные услуги компании, где она ранее приобретала БАДы.

Кроме того, звонивший сказал, что для получения компенсации в первую очередь необходимо оплатить услуги адвоката, что она и сделала, переведя четыре тысячи рублей.

Вскоре женщине начали звонить другие люди, представлявшиеся работниками различных федеральных учреждений, и тоже просили оплатить различные услуги, налоги и страховку.

Поскольку необходимой суммы у доверчивой жительницы Сургута не было, она оформила несколько кредитов в банках.

В результате женщина совершила около 20 денежных переводов сумму свыше 3,7 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Это второй подобный случай в ХМАО чуть более чем за месяц. Как сообщал «Ридус», в конце апреля в Нефтеюганске местная жительница отдала неизвестным людям более 2 миллионов рублей в надежде получить многомиллионную компенсацию за некачественные лечебные пластыри, заказанные в интернете.

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