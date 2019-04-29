найти ×
   
  • USD
    64.69
  • EUR
    72.20
СохранитьСохранено0
×

0012661

Женщина отдала 2 млн рублей, желая получить компенсацию за плохой товар

Small default

© Коллаж/Ridus

В Нефтеюганске местная жительница отдала неизвестным людям более 2 миллионов рублей в надежде получить многомиллионную компенсацию за некачественные лечебные пластыри, заказанные в интернете.

По данным полиции, несколько месяцев назад женщина заказала в интернете лечебные пластыри, однако не получила ожидаемого эффекта от их использования.

Спустя какое-то время ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов.

Он убедил женщину, что она заказала пластыри у мошенников, находящихся под следствием, а ей должны присвоить статус потерпевшей и выплатить компенсацию до 10 миллионов рублей.

Однако, по его словам, для получения этих денег женщина должна оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы.

Позже мужчина попросил перевести еще ряд сумм за «оформление документов» и иные расходы.

Женщина ради этого оформила кредит в банке. В общей сложности жительница Нефтеюганска перевела аферистам 2,2 млн рублей, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
10032838читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30615203читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6291531читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

422709686читать позжечитаю позже