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Собаку побрили ниже пояса, и хозяйка не смогла сдержать истерический смех

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  • 30 мая 2019, 14:55
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Американская стюардесса Карли Каннингем (Carli Cunningham) из штата Миссури — хозяйка большого мохнатого пса породы ньюфаундленд по кличке Ругер. Девушка регулярно стрижёт питомца, потому что густая шерсть у таких собак имеет обыкновение запутываться и сбиваться в колтуны. В этот раз Карли, как обычно, поехала к грумеру, которая уже стригла Ругера. Но привычного парикмахера не оказалось на месте и собаку на стрижку взяла другой мастер. Американка попросила немного подстричь питомцу шерсть на задних лапах и повыше и отметила, что коротко брить не надо. Однако взаимопонимания не случилось, и в итоге пёс оказался буквально без штанов.

Когда я пришла за ним, Ругер выбежал из комнаты, как будто он был мужчиной-любовником в доме женщины-изменницы. Его заднюю часть выбирили почти наголо. Это было ужасно, я разозлилась на грумера, но просто не могла перестать смеяться, — рассказала хозяйка изданию Daily Mail.

Девушка поделилась видео в соцсетях, где она со своей собакой сидит в машине и говорит ему «Эй, приятель, что случилось?» и буквально захлёбывается от смеха.

Кажется, псу тоже не по себе от новой стрижки. Даже собакам не нравится ходить без штанов, пусть даже и меховых. Зрители ролика тоже посмеялись над неудачной стрижкой и отметили, что теперь Ругер стал похож на Пумбу и собаку породы португальский вассерхунд. Похожи, правда?

Ранее «Ридус» публиковал фотографию хаски, выбритого налысо, и это такое нелепое, печальное и смешное зрелище, что снимок можно назвать только так: «Мой хозяин — идиот».

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