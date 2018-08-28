Новый премьер Молдавии потребовала отставки Конституционного суда

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки Конституционного суда (КС), который с 7 по 9 июня принял ряд решений, спровоцировавших в стране политический кризис.

Конституционный суд должен принимать решения в соответствии с положениями конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны, — написала политик на своей странице в Facebook.

По ее словам, если у судей КС осталась хоть капля чести, они должны уйти в отставку.

Санду заявила это уже после того, как КС в субботу, как сообщал «Ридус», всего за пять минут отменил все свои прежние решения.

В частности, были отменены решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.



В субботу правительство страны под руководством Майи Санду впервые собралось на заседание в новом составе, еще недавно здание кабинета министров было заблокировано сторонниками оппозиционной Демократической партии.



В пятницу правительство Павла Филиппа ушло в отставку. Произошло это после визита в офис Демпартии посла США в Кишиневе Дерека Хогана. В партии до последнего надеялись на поддержку Вашингтона.

Кроме того, в пятницу Молдавию начали покидать представители Демократической партии (ДПМ), включая ее лидера, олигарха Владимира Плахотнюка.



По данным молдавских телеканалов, в пятницу из аэропорта Кишинева вылетели три бизнес-джета: один в Москву, второй — в Одессу, третий — в Лондон. Предположительно, на одном из них покинул страну Плахотнюк. Еще несколько самолетов вылетели в Стамбул; на трассе в аэропорт вчера наблюдались пробки.

