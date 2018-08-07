Конституционный суд Молдавии отменил все свои решения

Конституционный суд (КС) Молдавии отменил все свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня, сообщает ФАН.

В частности, отменены прежние решения о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения Конституционного суда от 7−9 июня», — приводит агентство слова председателя суда Михая Поалелунжя.

Настоящее решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит, отмечается на сайте ведомства.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 14 июня, Молдавию начали покидать представители оппозиционной Демократической партии (ДПМ), включая ее лидера, олигарха Владимира Плахотнюка. Пресс-служба ДПМ подтвердила сегодня отъезд Плахотнюка.

По данным молдавских телеканалов, в пятницу из аэропорта Кишинева вылетели три бизнес-джета: один в Москву, второй — в Одессу, третий — в Лондон. Предположительно, на одном из них покинул страну Плахотнюк. Еще несколько самолетов вылетели в Стамбул; на трассе в аэропорт вчера наблюдались пробки.

Бегству лидеров Демпартии предшествовала отставка правительства, объявившего о мирной передаче власти.