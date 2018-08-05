Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
- 08 мая 2019, 19:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Этот незапланированный рекламный ход уже оценили в 2,3 миллиарда долларов, сообщает CNBC.
Как известно, дотошные фанаты сериала углядели в одном из кадров пластиковый стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Реквизит стоял на столе рядом с героиней Дейенерис Таргариен, которую играет Эмилия Кларк.
В компании HBO признали ошибку, однако художник-постановщик сериала Хауке Рихтер сообщил, что стаканчик не имеет отношения к сети кофеен. Однако этот кадр все же было решено отредактировать.
В то же время досадный киноляп привел к тому, что различные СМИ по всему миру упомянули Starbucks и «Игру престолов» более 10,6 тысячи раз, рассказала телеканалу глава маркетинговой компании Hollywood Branded Стейси Джонс.
По ее словам, специально проведенный мониторинг показал, что всего за два дня Starbucks и «Игра престолов» были упомянуты в СМИ и соцсетях 193 тысячи раз.
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