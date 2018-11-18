США вышли в лидеры по тайным инвестициям в Россию

Инвестиции США в российскую экономику в 13 раз выше официальных данных Центробанка РФ, выяснили эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Огромная разница возникла из-за использования американскими инвесторами компаний в третьих странах в качестве перевалочных пунктов для капитала.

В ЮНКТАД предложили учитывать прямые иностранные инвестиции в экономики мира по принципу страны — непосредственного конечного инвестора, исключив из статистики промежуточные юрисдикции. Для России в этой роли часто выступают Нидерланды, Люксембург и офшоры. При таком подходе выясняется, что крупные предприниматели из США, Франции и Германии активно вкладывают деньги в российскую экономику, невзирая на санкции и враждебную риторику своих политических лидеров.

«На конец 2017 года (наиболее актуальные данные) крупнейшим инвестором в российскую экономику были США. На их долю приходилось 8,9% от всех накопленных инвестиций, или $39,1 млрд из $441,1 млрд. Согласно данным ЦБ, на конец 2017 года в России американские инвестиции составляли $3,05 млрд (на конец 2018 года — $3,1 млрд)», — пишет РБК со ссылкой на ежегодный отчет ЮНКТАД об иностранных инвестициях в мире.



Высокая активность американских инвесторов в России, пусть и замаскированная, может быть принята к сведению администрацией США при вынесении решений по вопросу о санкциях. То же самое касается рвения европейских лидеров по части поддержки санкционного режима.

У скрытых инвестиций в условиях высоких рисков есть масса недостатков, в числе которых — панические реакции инвесторов на тревожные новости из мира политики, а дефицита в них последние годы не наблюдается. Так, чистый отток капитала из России в первом квартале 2019 года составил 25 миллиардов долларов, что в четыре раза выше декабрьского прогноза ЦБ РФ. В целом за 2018 год зарубежные инвесторы, участвовавшие в капитале российских компаний, изъяли вложения на 22,4 миллиарда долларов, а объем вновь поступивших инвестиций составил лишь 15,9 миллиарда долларов, в два с лишним раза меньше среднего показателя за предыдущие десять лет.

Рекордный отток капитала из России наблюдается на фоне не менее впечатляющего наращивания золотовалютных резервов, которые в прошлом году достигли максимального уровня за пять лет.