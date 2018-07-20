Банки потребовали от физлиц отчет о доходах и расходах

Российские банки начали блокировать счета и вклады физических лиц, отказавшихся сообщать, как получили и на что тратят снятые деньги.

«Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента», — пишет газета «Известия».

В качестве подтверждения происхождения средств банки требуют выписки по счетам из других банков, где прежде хранились средства клиентов, а пояснения по дальнейшему использованию денег просят дать в письменной форме. В одном случае банк заблокировал своему клиенту счет уже после того, как он вывел с него большую часть денег, а отчет о расходах пообещал рассмотреть в течение трех недель.

Издание отмечает, что банки действуют в рамках «антиотмывочного» закона, причем в Росфинмониторинге не видят в этой ситуации превышения полномочий. Замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный заявил журналистам, что банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций.

Напомним, проблемы с распоряжением собственными средствами, переданными на хранение банкам, у россиян возникали и в прошлом, однако они касались в основном юридических лиц и транзакций, а не накопительных счетов и вкладов. Так, осенью 2018 года клиенты Бинбанка, Тинькофф Банка и Сбербанка жаловались на требования банков «экономически обосновать» транзакции, в том числе и в тех случаях, когда речь шла о переводе небольших сумм до одной тысячи рублей с карты на карту.

В ЦБ выступили с разъяснением, что в сомнительных случаях банк обязан связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, без согласия клиента, для подтверждения проведения платежа. Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. При этом в случае возникновения проблем клиенты банка могут обратиться в интернет-приемную Банка России.