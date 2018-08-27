На Украине мать школьницы подала в суд из-за нового правописания

Мать ученицы седьмого класса одной из школ Киева потребовала признать недействительным постановление кабинета министра, касающееся новых правил правописания.

Женщина подала соответствующий иск в Окружной административный суд.

Она просит отменить новую редакцию украинского правописания, вступившую в силу с 3 июня.

По ее мнению, чиновники «действовали за пределами своих полномочий», сообщается на сайте суда. Киевлянка считает, что в правительстве не учли «реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование».

В суде отметили, что в настоящее время решается вопрос об открытии административного производства.

Ранее сообщалось, что новые правила украинского языка, разработанные в Институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой». Согласно представленным нормам, все аналогичные окончания необходимо заменять на «-ий», смягчая при этом предшествующую им согласную.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в конце апреля получил поддержку большинства депутатов Верховной рады. В итоге за несколько дней до прекращения своих полномочий документ подписал экс-президент страны Петр Порошенко.

Кабинет министров утвердил новую редакцию правил правописания 22 мая.