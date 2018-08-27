найти ×
   
  • USD +0.11
    65.23
  • EUR -0.10
    73.27
СохранитьСохранено0
×

102819

На Украине мать школьницы подала в суд из-за нового правописания

Small f1a6d446e0
© mon.gov.ua

© mon.gov.ua

Мать ученицы седьмого класса одной из школ Киева потребовала признать недействительным постановление кабинета министра, касающееся новых правил правописания.

Женщина подала соответствующий иск в Окружной административный суд.

Она просит отменить новую редакцию украинского правописания, вступившую в силу с 3 июня.

По ее мнению, чиновники «действовали за пределами своих полномочий», сообщается на сайте суда. Киевлянка считает, что в правительстве не учли «реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование».

В суде отметили, что в настоящее время решается вопрос об открытии административного производства.

Ранее сообщалось, что новые правила украинского языка, разработанные в Институте языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины, предполагают внесение изменений в произношение и написание русских фамилий, оканчивающихся на «-ой». Согласно представленным нормам, все аналогичные окончания необходимо заменять на «-ий», смягчая при этом предшествующую им согласную.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в конце апреля получил поддержку большинства депутатов Верховной рады. В итоге за несколько дней до прекращения своих полномочий документ подписал экс-президент страны Петр Порошенко.

Кабинет министров утвердил новую редакцию правил правописания 22 мая.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
14458423читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01551839читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

38039895читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?27 августа 2018

Узнайте, какое впечатление вы производите.

4048387читать позжечитаю позже