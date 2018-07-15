СМИ: во французской тюрьме захвачены заложники
- 11 июня 2019, 22:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт французского департамента Орн, передает BFMTV.
По информации телеканала, инцидент спровоцировал один из заключенных, который отбывает длительный срок по обвинению в радикализме.
Известно, что осужденный страдает психическим расстройством и проходит в Конде-сюр-Сарт курс лечения.
По предварительным данным, в заложниках оказались молодой надзиратель и его более опытный коллега.
В настоящее время с заключенным ведутся переговоры.
Для отслеживания ситуации Министерство юстиции сформировало кризисный центр.
Как отмечает телеканал, ранее в этой тюрьме уже неоднократно случались аналогичные инциденты, последний из которых произошел в марте.
Ранее сообщалось о захвате заложников в табачной лавке в городке Бланьяк под Тулузой.
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