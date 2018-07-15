СМИ: во французской тюрьме захвачены заложники

Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт французского департамента Орн, передает BFMTV.

По информации телеканала, инцидент спровоцировал один из заключенных, который отбывает длительный срок по обвинению в радикализме.

Известно, что осужденный страдает психическим расстройством и проходит в Конде-сюр-Сарт курс лечения.

По предварительным данным, в заложниках оказались молодой надзиратель и его более опытный коллега.

В настоящее время с заключенным ведутся переговоры.

Для отслеживания ситуации Министерство юстиции сформировало кризисный центр.

Как отмечает телеканал, ранее в этой тюрьме уже неоднократно случались аналогичные инциденты, последний из которых произошел в марте.

Ранее сообщалось о захвате заложников в табачной лавке в городке Бланьяк под Тулузой.