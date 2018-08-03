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Освобождена одна из захваченных под Тулузой заложниц

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© Twitter.com

Молодой человек, захвативший заложников в табачной лавке в городке Бланьяк под Тулузой, отпустил одну женщину, пишет газета Le Figaro.

30-летняя женщина вышла из помещения магазина около 19:30 по местному времени (20:30 мск). В лавке остаются еще три женщины — две сотрудницы и хозяйка заведения.

Как отмечает телеканал BFMTV, в табачной лавке забаррикадировался 17-летний подросток, назвавший себя участником «вооруженного крыла „желтых жилетов“ в Тулузе».

При этом он до сих пор не выдвинул никаких требований.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников мужчина открыл огонь по полиции. По предварительным данным, он собирался ограбить лавку, но не успел покинуть место преступления до прибытия полицейских. У молодого человека на голове шлем с прикрепленной камерой GoPro.

Полиция не рассматривает данный инцидент в качестве террористического акта.

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