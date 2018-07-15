Голунов отказался идти на акцию в его поддержку

Освобожденный из-под домашнего ареста и вышедший на свободу спецкор «Медузы» Иван Голунов заявил, что не примет участия в акции в его поддержку.

Журналист считает, что вместо этого лучше уделить внимание близким.

При этом он рекомендовал обращать и поддерживать внимание к каким-то ситуациям несправедливости, передает его слова «Интерфакс».

Голунов признался, что плохо знает о готовящемся марше, и предположил, что это какая-то несогласованная акция.

Как отмечает агентство, ранее в столичной мэрии из соображений безопасности отказались согласовывать планировавшийся на 12 июня марш в поддержку Голунова. В мэрии указали на то, что 12 июня в Москве пройдут мероприятия в связи с празднованием Дня России, поэтому несанкционированное шествие в такой ситуации может представлять угрозу безопасности.

Сегодня, 11 июня, московские власти согласовали запланированную на воскресенье, 16 июня, массовую акцию в поддержку Голунова.

Ранее о предложении провести 16 июня законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России сообщил в Facebook Павел Гусев.

Позднее стало известно о решении прекратить уголовное дело против журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Вечером 11 июня с Голунова сняли электронный браслет и отменили ему домашний арест.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня в районе метро Цветной бульвар в Москве. В рюкзаке журналиста при досмотре сотрудники полиции обнаружили 3,65 г. метилэфедрона. Вечером при обыске в его квартире полиция нашла 5,42 г. кокаина. По версии следствия, журналист занимался незаконным сбытом наркотиков в крупном размере. В свою очередь Голунов своей вины не признавал.

На следующий день после задержания у здания МВД прошли пикеты, в поддержку Голунова выступили его коллеги по цехи, а также общественные деятели. 8 июня против журналиста было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой об аресте Голунова. Однако по решению суда корреспондент был отправлен под домашний арест. Химико-токсикологическая экспертиза не выявила следов наркотиков в анализах журналиста.