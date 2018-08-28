Милонов назвал хамством любовь депутатов к дорогим брендам
- 11 июня 2019, 15:18
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов заявил, что считает настоящим хамством пристрастие некоторых парламентариев к вещам престижных брендов, например Louis Vuitton, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Милонов убежден, что любовь некоторых депутатов к дорогим аксессуарам и одежде дискредитирует государственную власть.
По его словам, парламентарии должны выглядеть скромнее и носить специальную форму для работы.
При этом форменная одежда должна шиться ими за свой счет. У них оклад и жалование позволяет. А то ходят черт знает в чем, — приводит агентство слова Милонова.
Депутат отметил, что когда человек ходит в штанах за 1,5 тысячи рублей — это нормально.
Но когда некоторые парламентарии позволяют себе носить костюмы по 10 тысяч долларов — «это, конечно, хамство настоящее», подчеркнул Милонов.
Летишь в самолете и смотришь — летят „гуси-лебеди“: у них там от Louis Vuitton все, чуть ли не чехольчики для тапочек Louis Vuitton, — резюмировал возмущенный депутат.
В последних числах мая, как сообщал «Ридус», Милонов оскорбил ведущего ток-шоу НТВ «Место встречи» Ивана Трушкина, причислив его к «средневековым мракобесам». Трушкин тогда заявил, что женщины имеют право на аборт и никто не имеет права указывать им, как распоряжаться своим телом.
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