Милонов причислил ведущего НТВ к «средневековым мракобесам»
- 24 мая 2019, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время ток-шоу НТВ «Место встречи» депутат Госдумы Виталий Милонов оскорбил ведущего Ивана Трушкина, причислив его к «средневековым мракобесам».
Гости программы обсуждали предложение патриарха Кирилла запретить аборты с целью улучшения демографической ситуации в стране.
Трушкин заявил, что женщины имеют право на аборт, и никто не имеет права указывать им, как распоряжаться своим телом.
«Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — прокомментировал высказывание журналиста Милонов.
При этом политик все-таки признал право феминисток распоряжаться своим телом, однако привел последние исследования, согласно которым тело ребенка не является частью тела матери. На просьбу ведущего уточнить источник информации Милонов ответил, что к такому выводу пришли ученые из МГУ.
В заключение депутат назвал сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей.
Ранее патриарх Кирилл сообщил, что ежегодно в России из-за абортов не появляются на свет 1 млн детей.
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