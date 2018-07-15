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Милонов причислил ведущего НТВ к «средневековым мракобесам»

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© ntv.ru

© ntv.ru

Во время ток-шоу НТВ «Место встречи» депутат Госдумы Виталий Милонов оскорбил ведущего Ивана Трушкина, причислив его к «средневековым мракобесам».

Гости программы обсуждали предложение патриарха Кирилла запретить аборты с целью улучшения демографической ситуации в стране.

Трушкин заявил, что женщины имеют право на аборт, и никто не имеет права указывать им, как распоряжаться своим телом.

«Ну, я искренне рад, что вы признаете, что вы принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — прокомментировал высказывание журналиста Милонов.

При этом политик все-таки признал право феминисток распоряжаться своим телом, однако привел последние исследования, согласно которым тело ребенка не является частью тела матери. На просьбу ведущего уточнить источник информации Милонов ответил, что к такому выводу пришли ученые из МГУ.

В заключение депутат назвал сторонников абортов фашистами, которые планируют сжигать детей.

Ранее патриарх Кирилл сообщил, что ежегодно в России из-за абортов не появляются на свет 1 млн детей.

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