Сенаторы одобрили ужесточение наказаний за «пьяные» ДТП

В Совете Федерации одобрили предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, ужесточающих наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.

Согласно законопроекту, должны быть внесены изменения в 264-ю статью УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В частности, документ предлагает в случае причинения тяжкого вреда здоровью ужесточить наказание от трех до семи лет лишения свободы (сейчас — до четырех лет).

Если ДТП привело к гибели человека — от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас — от двух до семи лет).

В случае гибели в результате ДТП двух или более человек — от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (сейчас — от четырех до девяти лет).

Законопроект также предлагает ужесточить наказание за совершение подобных преступлений в состоянии опьянения на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене, внеся изменения в 263-ю статью Уголовного кодекса РФ, сообщается на сайте Совета Федерации.

Одним из авторов документа является заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Аренин.



В апреле нынешнего года, как сообщал «Ридус», предложение ужесточить уголовную ответственность за ДТП со смертельным исходом поддержали Верховный суд и правительство РФ.