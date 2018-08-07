Правительство поддержало идею ужесточения наказаний за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство РФ поддержали предложение ужесточить уголовную ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине пьяных водителей, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это будет отдельный законопроект с поправками к статье 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Спикер добавил, что эта инициатива может быть внесена в Госдуму и рассмотрена до конца весенней сессии.

В то же время председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, какие именно поправки предлагается внести в статью УК РФ.

В частности, в случае причинения тяжкого вреда здоровью предлагается ужесточить наказание от трех до семи лет лишения свободы (сейчас до четырех лет), в случае смертельного исхода — от пяти до 12 лет заключения (сейчас от двух до семи лет), в случае гибели двух или более лиц — от восьми до 15 лет тюрьмы (сейчас от четырех до девяти лет), сообщает ТАСС.

В октябре прошлого года правительство РФ одобрило законопроекты об ужесточении ответственности за нарушение ПДД. В частности, речь шла о признании пьяными «по сумме доказательств» водителей, сбежавших с места аварии.