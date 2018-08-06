Мотоблогер Болт разбился в ДТП

В Подмосковье в результате дорожной аварии погиб мотоблогер Артем Болдырев по прозвищу Болт, известный сотням тысяч пользователей Сети как автор YouTube-канала Moto nexus.

По сообщению паблика «Мотомосква» в соцсети «ВКонтакте», ДТП с участием Болдырева произошло на 68-м километре трассы М4 «Дон». Мотоциклист на высокой скорости столкнулся с автомобилем, в результате чего получил тяжелые травмы и скончался на месте.

В том же паблике были опубликованы снимки с места аварии. Судя по ним, в момент столкновения Болдырев двигался со скоростью более 140 км/ч.

Как рассказали kp.ru очевидцы, Болдырев врезался в двигавшийся спереди в попутном направлении автомобиль Fiat, управляя мотоциклом ногами и снимая происходящее на камеру.

Артему Болдыреву было 33 года, а на своем канале он делал обзоры на мотоциклы. На канал подписаны более 280 тысяч человек. Последний свой видеоролик — сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley — он опубликовал на YouTube примерно за час до смерти.

Осенью 2018 года в Подмосковье в результате дорожной аварии погибла 22-летняя Ольга Петрова, известная в Сети как «мотодевочка». На фотоблог Петровой в Instagram подписано более 64 тысяч человек, так что ее гибель стала потрясением не только для родных, но и большого числа поклонников.