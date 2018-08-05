СМИ: смартфоны Huawei могут получить российскую ОС «Аврора»

Китайская компания Huawei ведет переговоры с «Ростелекомом» и бизнесменом Григорием Березкиным о совместном использовании российской операционной системы «Аврора» для мобильных устройств, сообщают российские СМИ.

«Перед Петербургским форумом главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на Sailfish. Эта тема поднималась и на встречах Владимира Путина с Си Цзиньпином», — пишет The Bell со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, Huawei и «Ростелеком» обсуждают возможность установки «Авроры» на различные типы устройств Huawei, а также о локализации производства в России части девайсов китайской компании. Сообщается также, что китайские инженеры уже тестируют устройства с предустановленной «Авророй».

В пресс-службах Huawei и «Ростелекома» от комментариев на эту тему воздержались.

Вопрос разработки отечественной операционной системы для мобильных устройств активизировался в России после введения американских санкций против китайской технологической компании Huawei. «В такой обстановке любое уважающее себя государство, которое беспокоится о своих гражданах и своей безопасности, должно стремиться к созданию и развитию собственных операционных систем, программ и всего того, что нужно гражданам в работе с интернетом», — заявлял журналистам соавтор закона об устойчивом Рунете, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. «По-моему, нам показали прекрасный наглядный пример, почему нужна российская операционная система», — говорила «Ридусу» директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

Операционная система «Аврора» основана на финской разработке Sailfish. Работа над «осью» велась в 2012—2013 годах командой разработчиков, в которую входили экс-сотрудники Nokia. В 2016-м их партнером выступила «Открытая мобильная платформа», а уже в минувшем году «Ростелеком» выкупил 75% акций разработчика Sailfish. Тогда ОС и была переименована в «Аврору». Уже сейчас «Аврору» можно встретить на отечественных девайсах — Highscreen, Texet, INOI и прочих устройствах сверхбюджетной категории, которыми пользуются сотрудники госструктур.

Напомним, санкционная кампания против китайской Huawei началась более года назад. В апреле 2018-го правительство США вытеснило смартфоны производителя с американского рынка, а 17 мая 2019 года внесло Huawei и несколько десятков ее подразделений (включая бренд Honor) в список компаний, которым запрещается продавать американские товары и технологии без получения специального разрешения со стороны правительства.

После этого о прекращении сотрудничества с Huawei сообщила корпорация Google. Позже к ней присоединились производители электронных компонентов Intel, Qualcomm и Broadcom. Затем стало известно, что из-за американских санкций с компанией расторгли сотрудничество Qualcomm, Intel, Broadcom и Microsoft, а также британский разработчик чипов ARM. Из-за этого китайская компания больше не может полноценно использовать операционную систему Android, а также микросхемы американских чипмейкеров в собственных смартфонах. В ответ в Huawei заявили о разработке собственной операционной системы на основе Android.