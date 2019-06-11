Суд «забыл» выяснить, откуда у полковника Захарченко 9 млрд рублей

Пресненский суд Москвы не стал разбирать вопрос о происхождении суммы в 9 миллиардов рублей, найденных у бывшего и. о. главы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД полковника Александра Захарченко.

«Ответ на вопрос, кому же принадлежали миллиарды, не прозвучал и на сегодняшнем судебном заседании. Обвинения по главному эпизоду дела — о получении за покровительство $800 тысяч от владельца рыбного ресторана La Maree Меди Дусса — суд счел недоказанным. Виновным Захарченко был признан лишь по двум эпизодам: получение взятки от Дусса в виде 50-процентной скидочной карты ресторана и воспрепятствование расследованию дела о хищении средств вкладчиков Нота-Банка», — пишет Forbes.

Арест полковника в сентябре 2016 года вызвал широкий общественный резонанс, поскольку в ходе обысков в квартире у его сестры были обнаружена огромная сумма денег наличными в разных валютах — 140 миллионов долларов, 2,2 миллиона евро и 374 миллионов рублей (всего — почти девять миллиардов рублей). Имущество примерно на аналогичную сумму, в том числе 27 объектов элитной недвижимости, четыре автомобиля и золотой слиток, было взысканы с семьи Захарченко в пользу государства.

Захарченко заявил, что не знает о происхождении этих денег и не признал вину ни по одному из инкриминируемых ему эпизодов. На заседаниях суда полковник выглядел мрачно, обвинял прокурора во лжи, но охотно общался с журналистами. «А правда, что вашему коллеге, журналисту [Ивану Голунову], подкинули наркотики?», — поинтересовался Захарченко в одном из перерывов. «А что вы его сразу не осуждаете? Тоже ведь у него в квартире нашли», — провел он неожиданную аналогию. После оглашения приговора Захарченко сказал родственникам: «Я порядке, не волнуйтесь».



Руководители Захарченко в 2017 году были уволены со службы. В том же году суд арестовал его отца Виктора по обвинению в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство». 29 апреля этого года Захарченко-старший был приговорен к четырем годам тюрьмы и 800 тысячам рублей штрафа. Обе сестры полковника также были осуждены — за хищение денег вкладчиков Нота-Банка на срок 3 года и 4 месяца и 3 года и 3 месяца соответственно.



В марте нынешнего года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко — беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Согласно решению суда, в доход государства должны поступить активы более чем на 380 миллионов рублей. Это пять автомобилей и около 30 объектов недвижимости: 20 квартир, земельные участки, дом и машино-места.