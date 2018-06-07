Суд конфисковал имущество беглого полковника ФСБ

В столице Гагаринский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры в отношении соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко — беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, в доход государства поступят активы на более чем 380 миллионов рублей. Это пять автомобилей и около 30 объектов недвижимости: 20 квартир, земельные участки, дом, машиноместа.

Кроме полковника ФСБ Сенина в качестве ответчиков заявлено 14 человек. Среди них жена, теща, водитель беглого чекиста Виктор Клуженков, а также юридическое лицо — ООО «Апартс», отмечает агентство.

В декабре прошлого года генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что прокуратура намерена обратить в доход государства 28 объектов недвижимости, записанное на родственников экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Он проходит по одному делу с полковником ГУЭБиПК МВД Дмитрием Захарченко. На родных Сенина записаны также автомобили, цена которых оценивается в 400 млн рублей.

Полковник Дмитрий Сенин, в отношении которого возбуждено уголовное дело за дезертирство из ФСБ, был объявлен в розыск в мае 2017 года.

