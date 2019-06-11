Арестован первый из шести фигурантов дела об убийстве спортсмена в Москве

Черемушкинский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина Таджикистана Аловадинзода Михроччона, который вместе с пятью подельниками подозревается в убийстве 34-летнего мастера спорта по борьбе Сергея Чуева в парке на Южнобутовской улице.

На суде Михроччон заявил, что он не был в парке в момент потасовки. По его словам, он приехал к своим друзьям уже после драки и просто убежал с ними из парка, а руки на спортсмена не поднимал. Всю компанию полиция задержала утром 10 июня.

Остальные подозреваемые ожидают решения суда. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 23 до 29 лет, плохо говорят по-русски и не очень хорошо помнят детали случившегося, поскольку в тот день выпили по пять и более бутылок пива каждый. Кто именно из них нанес спортсмену ставший смертельным удар, разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня Чуев гулял со своей девушкой в парке и сделал замечание компании мужчин, которые нецензурно выражались и оскорбительно приставали к гражданам, в том числе к беременной женщине. В ходе возникшего конфликта подозреваемые нанесли спортсмену множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. В результате Чуев упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжил его избивать. От полученных травм спортсмен скончался на месте происшествия.

«Они дико вели себя, оскорбляли людей. Сергей сделал им замечание о непристойном поведении. Сначала он с одним подрался, потом еще двое на него напали, сшибли его в воду. Последний удар был с ноги. От него он и погиб», — цитирует рассказ девушки Чуева газета «Взгляд».



Друзья Сергея Чуева вспоминают о нем как о человеке, который всегда за всех заступался, даже за котят и щенков. Спортсмен родился в Белгороде, спортом начал заниматься с самого детства. «Сергей был очень добрым и отзывчивым человеком. Он просто не мог поступить по-другому», — рассказала журналистам Ольга Костяная. По ее словам, незадолго до гибели Чуев встретил любимую девушку, на которой хотел жениться.