Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве спортсмена в Москве

По подозрению в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в одном из парков на юго-западе Москвы были задержаны шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет.

Видео допроса одного из них опубликовал СК РФ по Москве.

По словам допрашиваемого, он с компанией друзей находился в парке и пил пиво, затем началась драка с Сергеем.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня Чуев гулял со своей девушкой в парке и сделал замечание компании мужчин, которые нецензурно выражались и оскорбительно приставали к гражданам. В ходе возникшего конфликта подозреваемые нанесли спортсмену множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. В результате Чуев упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжил его избивать. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщается на сайте столичного главка СК, нападавшие не успокоились. Они избили девушку Чуева и других граждан, отдыхавших в парке, а затем скрылись с места преступления.

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

По данным телеканала «360», Сергей Чуев ценой своей жизни спас неизвестную ему беременную девушку от домогательств в Южном Бутове.

Друзья погибшего вспоминают о нем как о человеке, который всегда за всех заступался, даже за котят и щенят. «Сергей был очень добрым и отзывчивым человеком. Он просто не мог поступить по-другому», — рассказала телеканалу Ольга Костяная.

По ее словам, незадолго до гибели Чуев встретил любимую девушку, на которой хотел жениться. Кроме того, он устроился на хорошую работу, купил щенка, планировал приобрести мотоцикл.

Костяная также раскрыла некоторые факты биографии Чуева. Он родился в Белгороде, спортом начал заниматься с самого детства.

Как сообщал «Ридус», Серей Чуев погиб в драке в ночь с 7 на 8 июня в парке на Южнобутовской улице. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено вблизи пруда.

Напомним, вечером 1 июня в подмосковном Путилково был убит ветеран боевых действий в Сирии, ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин. Он не смог пройти мимо группы пьяных людей, собиравшихся зарезать человека. Белянкина ударили ножом в сердце.

Подозреваемые в убийстве — бармен Нарек Степанян, экономист Сурен Маркосян и безработный Сергей Ходжаян. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».